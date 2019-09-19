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Жителей Украины уже не 42 миллиона: обнародованы новые демографические данные
Численность населения Украины сократилась до показателя в 41,99 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске «Демографическая ситуация в январе-июле 2019 года» Государственной службы статистики, опубликованном на ее сайте.
В частности, согласно данным Госстата, численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41 990,3 тыс. человек. Год назад, на 1 августа 2018 года, этот показатель составлял 42 248,1 тыс. человек.
При этом в учреждении добавили, что в течение января-июля 2019 года численность населения страны уменьшилась на 162,9 тыс. человек.
Остается существенным превышение числа умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших приходится 51 новорожденный.
Напомним, численность постоянного населения Украины на 1 января 2019 г. (по оценке) составила 41 млн 983,6 тыс. человек (на 1 января 2018 г. — 42 млн 216,8 тыс. человек). Из них 29 млн 017,9 тыс. человек (69,1%) — городское население и 12 млн 965,7 тыс. человек (30,9%) — сельское население.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с ухудшением демографической ситуации украинцам придется заплатить по 4 тысячи грн на пенсии для того, чтобы ликвидировать дефицит средств в ПФУ.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!