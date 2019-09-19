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Свадьба Бондарчука и Андреевой: стало известно, как долго будут вместе новобрачные и сколько у них будет детей
Не успела отгреметь свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, как заговорили о дальнейшей судьбе новой ячейки общества. Есть мнение, что брак знаменитостей продержится не более 12 лет.
Именно так считает ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова, пишет WomanHIT.ru.
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Ведунья узнала, что тринадцатую годовщину свадьбы Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой отметить не суждено.
«Есть вероятность развода, либо после этого периода их отношения станут скорее дружескими, чем любовными. Они разъедутся в разные дома, но общение будут поддерживать», — говорит ясновидящая.
Между тем пока у новоиспеченных супругов все отлично. Как говорит Ахметжанова, вскоре новобрачные обзаведутся новой жилплощадью: купят два дома и квартиру. После Федор и Паулина станут родителями.
«Что же касается деторождения, то паре написано по карме иметь одного ребенка и, возможно, родится мальчик. Но в данный момент Паулина про это не думает», — делится шаманка.
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Также Кажетта Ахметжанова добавила, что Бондарчук и Андреева, вероятнее всего, были знакомы в прошлой жизни и даже были связаны дружескими узами. «Мне духи говорят, что их встреча в нашем мире неслучайна. Здесь им Вселенная дала возможность еще раз соединиться», — цитирует ясновидящую
Накануне, 17 сентября, Федор Бондарчук и Паулина Андреева организовали торжество, посвященное их бракосочетанию. По некоторым данным, влюбленные, которые вместе уже три года, оформили отношения 1 сентября, но только сейчас решили отпраздновать.
Кажетта Ахметжанова поделилась, что инициатором отношений стала актриса, она всегда мечтала иметь рядом сильного мужчину.
Как писали «ФАКТЫ», Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально стали мужем и женой. Супругами они стали чуть раньше, а вот праздник для гостей был устроен 17 сентября в Санкт-Петербурге. Торжество было организовано по высшему разряду, траты на свадьбу исчисляются миллионами рублей, а цена платья невесты — сотнями тысяч. Среди гостей были замечены многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым. Так как гостей просили не снимать и не выкладывать снимки в соцсети, поэтому торжество окутано тайной. Известно, что церемонию бракосочетания провел Константин Хабенский.
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