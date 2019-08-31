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Новый поворот в деле об убийстве Михаила Круга: жена шансонье знала вероятного убийцу
Жена известного шансонье Михаила Круга Ирина общалась с одним из напавших на их дом после убийства мужа. Точно было зафиксировано, что они проводили вместе время в ночном клубе «Лазурный» вплоть до ареста Александра Агеева, пишет Telegram-канал «ВЧК- ОПГУ».
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Впрочем, этого они не скрывали и на допросах, правда, утверждали, что познакомились уже после убийства Круга. Ирина не смогла объяснить, почему тогда не опознала в Агееве одного из нападавших, хотя столкнулась с ним в момент преступления.
Александр Агеев один из активных членов банды «Тверские волки». В настоящий момент он отбывает пожизненное заключение за ряд преступлений, в том числе и убийства. Предполагается, что именно он был одним из напавших на певца.
В начале августа Агеева привозили в Тверь для следственного эксперимента и очной ставки с другим участником банды — Александром Осиповым, якобы убившим человека, стрелявшего в Круга.
По некоторым данным, обоих допросили следователи СКР и оперативники уголовного розыска, после чего Агеев написал чистосердечное признание в том, что участвовал в убийстве певца, пишет CrimeRussia.
В то же время его продолжает выгораживать бизнесвумен и издатель Галина Жевнова. Она сразу обеспечила ему алиби, заявив, что в ночь убийства Круга Агеев был у нее дома. Это она утверждает и сейчас. По словам женщины, он жил в то время у нее на даче.
«Кроме меня свидетелями были Сергей, охранник Костенко (криминального авторитета Александра Костенко Лома, лидера банды „Волков“), Ольга, девушка Александра, и мой ребенок», — рассказала Жевнова на передаче «Пусть говорят».
По данным телеграм-канала, сейчас следователь и основные опера по делу об убийстве шансонье ушли в отпуск, что может означать, что дело раскрыто. В то время как до сих пор остается неясным, кто именно стрелял в шансонье и о чем все же Агеев мог говорить с Ириной после убийства ее мужа. Вполне возможно, что дело может принять совершенно неожиданный поворот.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в студии «Пусть говорят» литредактор ряда тверских изданий Галина Жевнова сделала шокирующее признание: по ее словам, Ирина Круг не только была лично знакома с Агеевым, который сейчас и признается в убийстве Круга, но и, по всей видимости, имела близкие отношения, раз так нежно с ним обнималась. Сама Галина намекнула, что женщина могла быть причастна к убийству. Кроме того, после смерти Михаила Круга его супруга показывала совсем неподобающее поведение — на поминках вела себя совершенно спокойно, как говорят, веселилась, исполняла песни на сцене — не совсем похоже на убитую горем женщину.
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