Разборки «воров в законе» в СИЗО попали на видео

Мир

В Сети бурно обсуждают опубликованное видео, на котором запечатлена разборка «воров в законе». Об этом пишет «Спутник».

Сообщается, что инцидент произошел в СИЗОН № 7 в столице Грузии Тбилиси. В «терках» участвовали Рамаз Джинчарадзе, Давид Курасбедиани (Црипа), Тариэл Поцхверия (Тарас), Мераб Чеишвили, а также Коста Бобохидзе.

На ролике видно, что между находящимися за решеткой авторитетами возникают определенные разногласия.

Но так как «воровской кодекс» запрещает «ворам в законе» заниматься рукоприкладством при выяснении отношений, спор проходит в достаточно «мирной» атмосфере.

Только в одном из случаев дело едва не доходит до драки, но пытающихся завязать потасовку мужчин останавливают находящиеся рядом авторитеты и все завершается сравнительно спокойно, хотя и на повышенных тонах.

В пояснении к видео его авторы указали, что главным действующим в ролике лицом и «арбитром» в споре является «вор в законе» Рамаз Джинчарадзе, который был коронован в 1989 году. Его «крестными» стали воры в законе Паат Члаидзе и Паат Твалчрелидзе, известные в криминальном мире как Паат Большой и Паат Маленький.

О Джинчарадзе говорят как о строгом приверженце воровским традициям, благодаря чему его уважают в криминальном мире. В 2006 году он стал первым в истории Грузии «вором в законе», осужденном по новой на тот момент статье УК страны за свой воровской статус. Рамазу назначили наказание в виде пяти лет решения свободы, после чего столь мягкий приговор больше не выносился ни одному «законнику». Тем не менее, приговор позволил Джинчарадзе повысить свой статус в криминальном мире, и когда он оказался на нарах с четырьмя десятками других криминальных авторитетов, то смог поднялся до «небывалых высот».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно стали известны имена и прозвища пяти самых молодых «воров в законе».

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