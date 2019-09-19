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Общество и люди

Зима в начале осени: в сети показали фото первого снега в Буковеле

10:34 19 сентября 2019 187
Буковель
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как мелкий снег прошел на горе Поп Иван Черногорский, утром в четверг, 19 сентября, небольшой снег, похоже, был и в курортном Буковеле.

На заглавном фото — 7-й подъемник, где рано утром было +0,6 градуса.

Тем временем, по состоянию на 7:40 четверга, на горе Поп Иван Черногорский было уже -3 ° С.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 августа на одной из баз отдыха в Закарпатской области туристы наблюдали снег и град.

Эксклюзивный материал «Осень будет холодной: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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