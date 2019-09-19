Дождь и заморозки: синоптик дала прогноз погоды на конец недели

Общество и люди

В пятницу, 20 сентября, погода в Украине будет по-прежнему прохладной, пройдут дожди, а в западных регионах возможен штормовой ветер.

«В большинстве областей Украины 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат — с мокрым снегом. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и предупреждает, что местами (кроме южных областей) в ближайшие ночи при прояснении вероятны заморозки 0−3 градуса.

Ветер в Украине — северо-западный, 5−12 м / с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15−20 м / с.

В Киеве 20 сентября ожидается облачной, дождливой и холодной — до +12, +13 градусов. Вечером в пятницу, 19 сентября, и ближайшей ночью похолодает до + 7 + 9 градусов. В ночь на субботу в столице будет еще холоднее — ожидается +3 +4 градуса.

«Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0−3 градуса. Подчеркиваю — в ночь на субботу. Ну, ничего, переживем, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник значительно больше солнца, а в течение 22−23 сентября ощутимо потеплеет. Теплая погода еще побудет, конечно, но если ваши цветы на открытом балконе или террасе боятся такого холода, лучше их защитить», — предупреждает синоптик.

Эксклюзивный материал «Осень будет холодной: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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