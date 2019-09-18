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Дожди отступят: синоптик рассказала, когда в Украине снова потеплеет
После холодной и дождливой среды, в четверг, 19 сентября, температура воздуха в Украине немного повысится. Однако дожди будут продолжаться. Ветер постепенно начнет ослабевать, ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений. Такой прогноз на завтра дает синоптик Наталья Диденко.
«В четверг в течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов», — пишет Диденко в Facebook.
Дожди пройдут в Украине периодически почти повсеместно, кроме южной части. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег.
В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, чем сегодня. Температура воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до 15 градусов.
По прогнозу Диденко, в пятницу и субботу еще сохранится прохладная погода. С воскресенья начнет теплеть и в конце недели — в начале следующей киевлян ждет отличная погода.
Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 18−20 сентября в Украине из-за сильного ветра сохранится чрезвычайный уровень опасности (желтый).
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с горы Поп Иван Черногорский в Карпатах, где сегодня идет снег, как и прогнозировали синоптики.
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