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Украина

Дожди отступят: синоптик рассказала, когда в Украине снова потеплеет

12:02 18 сентября 2019 80
Киев
Инф. «ФАКТОВ»

После холодной и дождливой среды, в четверг, 19 сентября, температура воздуха в Украине немного повысится. Однако дожди будут продолжаться. Ветер постепенно начнет ослабевать, ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений. Такой прогноз на завтра дает синоптик Наталья Диденко.

«В четверг в течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов», — пишет Диденко в Facebook.

Дожди пройдут в Украине периодически почти повсеместно, кроме южной части. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, чем сегодня. Температура воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до 15 градусов.

По прогнозу Диденко, в пятницу и субботу еще сохранится прохладная погода. С воскресенья начнет теплеть и в конце недели — в начале следующей киевлян ждет отличная погода.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 18−20 сентября в Украине из-за сильного ветра сохранится чрезвычайный уровень опасности (желтый).

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с горы Поп Иван Черногорский в Карпатах, где сегодня идет снег, как и прогнозировали синоптики.

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