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Общество и люди

Вандалы испоганили Почтовую площадь в Киеве: в сеть выложили ужасные фото

13:13 19 сентября 2019 478
Графити на Почтовой площади в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Столичный Подол, на котором недавно покрасили розовой краской одну из визитных карточек Киева — фонтан «Самсон» на Контрактовой площади, вновь подвергся нашествию вандалов.

Так, «Информатор» опубликовал ряд фотографий, сделанных на Почтовой площади. Стены зданий «разукрашены» всевозможными надписями, сделанными краской из баллончиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные испоганили памятник легендарным основателям украинской столицы — братьям Кию, Щеку и Хориву и их сестре Лыбеди. Вандалы сняли с него около одного квадратного метра медной обшивки.

Фото Романа Петушкова, «Информатор».

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