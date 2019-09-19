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Общество и люди

Никто даже не заступился: на Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца

14:26 19 сентября 2019 392
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

На Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца. Кроме хамских высказываний, женщине пришлось еще и выслушать угрозы, что ее имя тоже впишут в число погибших. Ехавшие в автобусе люди никак не заступились за несправедливо обиженную пассажирку.

От хамства пострадала мать погибшего на Донбассе 26-летнего фельдшера Сергея Цепуха. Военный погиб 9 августа 2018 года возле Марьинки от пули вражеского снайпера.

Конфликт разгорелся утром 16 сентября, когда Галина Цепух хотела воспользоваться положенной ей льготой на бесплатный проезд в маршрутке. Водитель автобуса настаивал, что льготы положены только участникам боевых действий. Мужчина в грубой форме потребовал, чтобы женщина покинула салон. Когда такая грубость не прошла, водитель стал оскорблять мать погибшего героя. Увидев, что она переписывает контакты перевозчика, шофер уже не сдерживался. Прозвучала фраза: «Я тебе сейчас попишу. Еще тебя в грамотку впишут».

В комментарии газете «Полісся» Галина Цепух рассказала, что после инцидента водитель Руслан пытался извиниться перед ней, но раскаяния не продемонстрировал. «Извинения этого человека прозвучали, как предложение выпить «по сто грамм», — отметила женщина. А владелец маршрута сообщил, что водитель-грубиян уже написал заявление на увольнение.

Напомним, в Раде принят в первом чтении законопроект о наказании для тех, кто отказывает в льготах участникам боевых действий. Документ дожидается окончательного утверждения депутатами.

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