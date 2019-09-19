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Никто даже не заступился: на Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца
На Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца. Кроме хамских высказываний, женщине пришлось еще и выслушать угрозы, что ее имя тоже впишут в число погибших. Ехавшие в автобусе люди никак не заступились за несправедливо обиженную пассажирку.
От хамства пострадала мать погибшего на Донбассе 26-летнего фельдшера Сергея Цепуха. Военный погиб 9 августа 2018 года возле Марьинки от пули вражеского снайпера.
Конфликт разгорелся утром 16 сентября, когда Галина Цепух хотела воспользоваться положенной ей льготой на бесплатный проезд в маршрутке. Водитель автобуса настаивал, что льготы положены только участникам боевых действий. Мужчина в грубой форме потребовал, чтобы женщина покинула салон. Когда такая грубость не прошла, водитель стал оскорблять мать погибшего героя. Увидев, что она переписывает контакты перевозчика, шофер уже не сдерживался. Прозвучала фраза: «Я тебе сейчас попишу. Еще тебя в грамотку впишут».
В комментарии газете «Полісся» Галина Цепух рассказала, что после инцидента водитель Руслан пытался извиниться перед ней, но раскаяния не продемонстрировал. «Извинения этого человека прозвучали, как предложение выпить «по сто грамм», — отметила женщина. А владелец маршрута сообщил, что водитель-грубиян уже написал заявление на увольнение.
Напомним, в Раде принят в первом чтении законопроект о наказании для тех, кто отказывает в льготах участникам боевых действий. Документ дожидается окончательного утверждения депутатами.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!