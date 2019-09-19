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Джастин Трюдо попал в расистский скандал из-за "темнокожего" фото
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за «расистское фото» 18-летней давности. На нем будущий политик, который в то время еще преподавал в Академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, изображен на вечеринке под названием «Арабские ночи». Он предстает в костюме Алладина, причем его лицо покрыто темной краской. Снимок первым опубликовал журнал TIME.
Это возмутило мусульманскую общину и темнокожих жителей страны.
Трюдо признал, что ему не стоило этого делать и что его поступок был «глупостью».
На вопрос журналистов, были ли еще подобные случаи, Трюдо ответил, что наносил подобный грим, выступая на шоу талантов в средней школе и изображая афроамериканского певца Гарри Беллафонте.
Полагают, что скандал может сказаться на результатах выборов, к которым сейчас готовится Трюдо и его команда.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», сеть взволновал поцелуй Трюдо с женой президента США Меланией Трамп.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...