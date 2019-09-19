Джастин Трюдо попал в расистский скандал из-за "темнокожего" фото

Мир

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за «расистское фото» 18-летней давности. На нем будущий политик, который в то время еще преподавал в Академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, изображен на вечеринке под названием «Арабские ночи». Он предстает в костюме Алладина, причем его лицо покрыто темной краской. Снимок первым опубликовал журнал TIME.

Это возмутило мусульманскую общину и темнокожих жителей страны.

Трюдо признал, что ему не стоило этого делать и что его поступок был «глупостью».

На вопрос журналистов, были ли еще подобные случаи, Трюдо ответил, что наносил подобный грим, выступая на шоу талантов в средней школе и изображая афроамериканского певца Гарри Беллафонте.

Полагают, что скандал может сказаться на результатах выборов, к которым сейчас готовится Трюдо и его команда.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», сеть взволновал поцелуй Трюдо с женой президента США Меланией Трамп.

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