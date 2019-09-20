Происшествия

Блэкаут в центре Киева: стало известно, почему столица частично осталась без света

Печерский район Киева остался без света в результате аварийной ситуации. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Киевские электросети», передает Громадське.

«Отсутствие электроэнергии связана с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что света нет на следующих улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Нимецкая, Колпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления электроэнергии — час ночи 20 сентября.

Напомним, что в апреле масштабная авария на энергосети в центре Киева произошла в апреле — тогда в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости было зафиксировано задымление, после чего в энергетической компании «ДТЭК Киевские электросети» заявили о «повреждении высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания». Тогда при ликвидации аварии в компании осуществили переключение основных потребителей центральной улице города на резервные цепи питания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе было зафиксировано массовое отключение электроэнергии в столице Великобритании Лондоне и в некоторых районах на юго-востоке Англии. Его причиной стал сбой в работе Национальной энергетической сети.

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