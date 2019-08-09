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Мир

Лондон остался без электричества из-за масштабного сбоя

23:14 9 августа 2019 77
Сбой в Лондоне
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 9 августа, произошло массовое отключение электроэнергии в столице Великобритании Лондоне и в некоторых районах на юго-востоке Англии. Об этом пишет BBC.

«Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети», — говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

В свою очередь, компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

В частности, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.

При этом в управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London уточнили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Со своей стороны, энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения был сбой в работе двух генераторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за серьезного осложнения погодных условий в отдельных областях, в том числе и в Киеве, в Украине без света остались 205 населенных пунктов. В частности, в ночь на пятницу, 9 августа, были обесточены города и села в таких областях: Сумская — 95, Киевская — 38, Черкасская — 26, Черниговская — 22 Житомирская — 21 и Кировоградская — 3.

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