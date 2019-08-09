Лондон остался без электричества из-за масштабного сбоя

Мир

В пятницу, 9 августа, произошло массовое отключение электроэнергии в столице Великобритании Лондоне и в некоторых районах на юго-востоке Англии. Об этом пишет BBC.

«Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети», — говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates. — UK Power Networks (@UKPowerNetworks) 9 августа 2019 г.

В свою очередь, компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

В частности, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.

При этом в управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London уточнили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Со своей стороны, энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения был сбой в работе двух генераторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за серьезного осложнения погодных условий в отдельных областях, в том числе и в Киеве, в Украине без света остались 205 населенных пунктов. В частности, в ночь на пятницу, 9 августа, были обесточены города и села в таких областях: Сумская — 95, Киевская — 38, Черкасская — 26, Черниговская — 22 Житомирская — 21 и Кировоградская — 3.

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