Лондон остался без электричества из-за масштабного сбоя

В пятницу, 9 августа, произошло массовое отключение электроэнергии в столице Великобритании Лондоне и в некоторых районах на юго-востоке Англии. Об этом пишет BBC.

«Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети», — говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates.