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Вышла замуж по любви или по расчету? Эксперт оценил чувства принца Гарри и Меган Маркл по их жестам

История Меган Маркл в королевской семье начиналось как сказка о Золушке… То, что внук действующей королевы Англии, принц Гарри женился на сериальной актрисе казалось больше чудом, чем ситуацией из реальной жизни, напоминает издание «7 дней».

Тогда британцы буквально носили Меган на руках, прислушивались к каждому ее слову. И даже звание «иконы стиля», которое долго носила Кейт Миддлтон, на время перешло к спутнице Гарри.

К сожалению, репутация Маркл оказалась вскоре подпорчена… Сумасшедшие траты на шоппинг не одобрила королева, да и поведение герцогини часто было чересчур вызывающим для королевской семьи. Тут то недоброжелатели и поспешили обвинить девушку в меркантильности и в том, что она вышла замуж за принца по расчету.

Чтобы разобраться в искренности чувств четы Сассекских, на передачу «Это реальная история» на одном из российских каналов пригласили эксперта по лжи и жестам Илью Анищенко.

Однако эксперт программы «Это реальная история» Илья Онищенко на телеканале ТВ-3 уверен, что чувства пары искренние. Более того, об этом говорят их жесты.

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Его вердикт был утешительным для фанатов Гарри и Меган.

«Огромное количество деталей говорит о том, что они „не играют“: это и направленные друг на друга пристальные взгляды, отсутствие на лице негативных микровыражений, постоянное желание прикоснуться к партнеру», — считает Анищенко.

Также он обратил внимание на то, что почти всегда на официальных фотографиях у Гарри и Меган одинаковый разворот тел друг к другу. Такое неосознанное копирование одним партнёром положения тела другого — хороший знак.

Часто на фото Гарри и Меган постоянно повернуты и даже наклонены друг к другу, либо один из них полностью разворачивает тело к другому.

«Есть и другие детали, которые говорят о том, что отношения внутри этой пары абсолютно искренние: … дополнительные прикосновения во время рукопожатия (например, вторая рука кладётся сверху), а также отсутствие жестов, блокирующих партнёра (как, например, выставленная вперёд нога или локоть руки)», — добавил эксперт.

Так что поклонники, если они еще остались у Маркл, могут вздохнуть спокойно: у принца и герцогини все хорошо. А из-за всеобщего противостояния они стали лишь ближе друг другу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ рассекретили крестную сына Меган Маркл и принца Гарри.

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