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Меган Маркл, принца Гарри и их сына заметили в пабе: в сеть попали фото

12:15 19 сентября 2019 424
Меган, Гарри и Арчи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попали фотографии, сделанные во время визита Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи в деревенский паб «Роза и корона» в Бершкире, близ Виндзора, где ныне проживает королевская пара. Герцог и герцогиня Сассекские, как писали «ФАКТЫ», побывали в этом заведении в конце августа.

Сообщалось, что Меган и Гарри пообедали местными блюдами стоимостью 15 фунтов стерлингов. Меган пила воду. Гарри налегал на пиво. Их сопровождали двое охранников и секретарь. Не все посетители паба заметили королевскую пару. Один из присутствовавших там бизнесменов рассказал, что Меган и Гарри вели себя скромно, а ребенок был на удивление спокоен и ни разу не заплакал.

Теперь американское издание TMZ опубликовало снимки Меган, Гарри и Арчи. Хотя фото и не слишком хорошего качества, но персоны на них достаточно узнаваемы. Принц сам нес автомобильное кресло с малышом. А Меган — сумку с детскими вещами.

Арчи, которому на тот момент еще не исполнилось четырех месяцев, судя по всему, крепко спал под одеяльцем. Семья провела в пабе около двух часов. И все это время Арчи вел себя на удивление тихо — даже, когда мать меняла ему подгузник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что психолог расшифровал тайный смысл поста Меган Маркл в Instagram в честь 35-летия Гарри.

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