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- 12:15 Меган Маркл, принца Гарри и их сына заметили в пабе: в сеть попали фото
Меган Маркл, принца Гарри и их сына заметили в пабе: в сеть попали фото
В сеть попали фотографии, сделанные во время визита Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи в деревенский паб «Роза и корона» в Бершкире, близ Виндзора, где ныне проживает королевская пара. Герцог и герцогиня Сассекские, как писали «ФАКТЫ», побывали в этом заведении в конце августа.
Сообщалось, что Меган и Гарри пообедали местными блюдами стоимостью 15 фунтов стерлингов. Меган пила воду. Гарри налегал на пиво. Их сопровождали двое охранников и секретарь. Не все посетители паба заметили королевскую пару. Один из присутствовавших там бизнесменов рассказал, что Меган и Гарри вели себя скромно, а ребенок был на удивление спокоен и ни разу не заплакал.
Теперь американское издание TMZ опубликовало снимки Меган, Гарри и Арчи. Хотя фото и не слишком хорошего качества, но персоны на них достаточно узнаваемы. Принц сам нес автомобильное кресло с малышом. А Меган — сумку с детскими вещами.
Арчи, которому на тот момент еще не исполнилось четырех месяцев, судя по всему, крепко спал под одеяльцем. Семья провела в пабе около двух часов. И все это время Арчи вел себя на удивление тихо — даже, когда мать меняла ему подгузник.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что психолог расшифровал тайный смысл поста Меган Маркл в Instagram в честь 35-летия Гарри.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.