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СМИ рассекретили крестную сына Меган Маркл и принца Гарри (фото)
Меган Маркл и принц Гарри, вопреки давним королевским традициям, предпочли засекретить крестины своего первенца Арчи Харрисона, который родился в мае этого года. В том числе официально не были названы имена крестных ребенка. Высказывались различные предположения по этому поводу. В числе возможных крестных матерей называли теннисистку Серену Уильямс, стилиста Джессику Малруни и других известных подруг Маркл.
Однако, как оказалось, выбор Меган оказался не столь очевиден. Королевский эксперт Кэти Николл раскрыла Entertainment Tonight имя персоны, которой была оказана эта честь. Это 40-летняя уроженка США Изабель Мэй — бывший PR-директор британского бренда Burberry, которая теперь работает на компанию Дэвида Бекхэма DB Ventures.
Изабель была замечена в первом ряду на недавней презентации коллекции одежды от Меган Маркл. «Я была на открытии и увидела в числе зрителей Изабель Мэй, которая на самом деле является крестной Арчи, хотя это держится в большом-большом секрете. Они с герцогиней близкие друзья», — рассказала Николлс.
Мэй и Маркл познакомил их общий друг — директор сети клубных отелей Soho House Маркус Андерсон, организовывавший первые свидания Меган и Гарри. И Маркус, и Изабель были приглашены на свадьбу Меган и Гарри.
Источник издания Daily Mail сообщил, что Меган и Изабель не слишком афишируют свои отношения, но на самом деле Иззи — одна из самых любимых подруг герцогини Сассекской. «И она очень высоко ценит ее дружбу. Иззи помогла Меган приспособиться к жизни в Лондоне после ее переезда сюда. Меган во многом на нее полагается», — пишет издание.
Ранее также стал известно, что одним из крестных Арчи стал школьный друг принца Гарри Чарли ван Страубензи.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган поздравила мужа с 35-летием, опубликовав в Instagram новое семейное фото с крестин Арчи.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..