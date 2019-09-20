Стеснение пропало: знаменитая гимнастка решилась на «голую» фотосессию

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Знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019. Об этом пишет «Обозреватель».

«Я чувствую, что действительно принимаю вещи, в которых раньше был не уверена. У меня были нарушения пищевого поведения и стыд тела, а сегодня я делаю эту съемку для миллионов людей», — заявила Кейтлин в своем интервью под фотосессией.

Издание напоминает, что 22-летняя Охаши является шестикратным членом общеамериканской сборной и четырежды была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Она — чемпионка 2011 года среди юниоров и обладательница Кубка Америки 2013 года.

Напомним, что для ESPN Body Issuе 2019 обнаженными уже снялись футболистка сборной США Келли О'Хара, американская фигуристка Эшли Вагнер и знаменитая серфинигистка Лейка Питерсон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 21-летняя американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета, который проходил в Лос-Анджелесе. Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.

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