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Стеснение пропало: знаменитая гимнастка решилась на «голую» фотосессию

4:10 20 сентября 2019 285
Кейтлин Охаши
Инф. «ФАКТОВ»

Знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019. Об этом пишет «Обозреватель».

«Я чувствую, что действительно принимаю вещи, в которых раньше был не уверена. У меня были нарушения пищевого поведения и стыд тела, а сегодня я делаю эту съемку для миллионов людей», — заявила Кейтлин в своем интервью под фотосессией.

Издание напоминает, что 22-летняя Охаши является шестикратным членом общеамериканской сборной и четырежды была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Она — чемпионка 2011 года среди юниоров и обладательница Кубка Америки 2013 года.

Напомним, что для ESPN Body Issuе 2019 обнаженными уже снялись футболистка сборной США Келли О'Хара, американская фигуристка Эшли Вагнер и знаменитая серфинигистка Лейка Питерсон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 21-летняя американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета, который проходил в Лос-Анджелесе. Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.

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