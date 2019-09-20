Происшествия

Появилось видео с мужчиной, который выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции в Ужгороде

В Ужгороде с четвертого этажа городского отдела полиции выбросился мужчина, которого ранее задержали полицейские и пытались выбить из него показания о совершении кражи.

Инцидент произошел 13 сентября. Полицейские доставили в участок двух мужчин, Одного из них приковали наручниками к батарее, но он смог открыть и выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа, в результате чего получил травмы и госпитализирован.

Видео в Facebook опубликовал правозащитник Александр Пересоляк.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного превышения полицейскими служебных полномочий.

Производство открыто по статье «Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями».

В случае доказательства вины полицейским грозит заключение сроком от трех до восьми лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали об издевательствах полицейский в Винницкой области, а также о приговоре инспектору патрульной полиции Сум, обвинявшейся в превышении власти и применении насилия по отношению к человеку.

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