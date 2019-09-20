Лев решил прилечь отдохнуть на львицу, но просчитался: забавное видео

Мир

В соцсетях набирает популярность видеоролик, сделанный в зоопарке китайского города Чунцин. Лев попытался прилечь, опершись на лежавшую львицу, как на подушку. Однако в самый последний момент львица встала и отошла в сторону, и царь зверей оказался в весьма неловком положении, повалившись на спину кверху лапами, как котенок.

Видео вызвало в сети множество комментариев. «Интересно, она это сделала специально?», «Семейная жизнь бывает сложной не только у людей» — писали пользователи. А кому-то даже пришло в голову, что пара львов похожа на чету Трампов: первая леди Мелания часто похожим образом избегает телесного контакта с президентам США Дональдом Трампом, не давая ему взять себя за руку.

«ФАКТЫ» сообщали о льве, который подкрался к спящей львице и укусил ее — после чего сильно об этом пожалел.

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