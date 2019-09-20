24.38 / 24.67 26.85 / 27.28
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лев решил прилечь отдохнуть на львицу, но просчитался: забавное видео

10:50 20 сентября 2019 386
Лев и львица
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсетях набирает популярность видеоролик, сделанный в зоопарке китайского города Чунцин. Лев попытался прилечь, опершись на лежавшую львицу, как на подушку. Однако в самый последний момент львица встала и отошла в сторону, и царь зверей оказался в весьма неловком положении, повалившись на спину кверху лапами, как котенок.

Видео вызвало в сети множество комментариев. «Интересно, она это сделала специально?», «Семейная жизнь бывает сложной не только у людей» — писали пользователи. А кому-то даже пришло в голову, что пара львов похожа на чету Трампов: первая леди Мелания часто похожим образом избегает телесного контакта с президентам США Дональдом Трампом, не давая ему взять себя за руку.

«ФАКТЫ» сообщали о льве, который подкрался к спящей львице и укусил ее — после чего сильно об этом пожалел.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер