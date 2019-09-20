Рождество Богородицы 2019: почему Вторая Пречистая считается женским праздником

Украина

В субботу, 21 сентября, православные и грекокатолики отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — один из 12 самых больших праздников в году. В народе он называется Вторая Пречистая (Первую Пречистую, или Успение Богородицы, христиане восточного обряда отметили 28 августа, а Третью встретят 4 декабря — на Введение Богоматери в храм).

История праздника

Бог, прежде чем послать Сына своего к людям, подготовил его появление на свет от Пречистой Богородицы. Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Имя Иоаким означает «воздвигнутый Богом», «ставленник Божий», а Анна — «благодать». Причем по отцу Мария происходит из рода царского, а по матери — из рода священнического. Поэтому церковь считает, что Пречистая венчана славой и честью: славой — благодаря царским корням, честью — благодаря архиерейским.

Между тем в то время, когда Дева Мария еще не появилась на свет, люди называли Иоакима и Анну большими грешниками, поскольку, прожив вместе 50 лет, они оставались бездетными. А это у евреев считалось признаком гнева Божьего. Дошло до того, что первосвященник в Иерусалимском храме отказался принять у Иоакима положенную жертву, назвав его грешником. Опечаленный Иоаким ушел жить в пустыню, дав обет не возвращаться домой, пока Господь не услышит его молитвы о ребенке. А жена Иоакима Анна осталась дома, но тоже горячо молилась, прося о чуде. Оба супруга обещали, что, если дитя родится, его посвятят служению Богу. И их мольбы были услышаны. Вскоре явившийся Иоакиму и Анне ангел возвестил, что они станут родителями и о потомстве их «будут говорить во всем мире».

Дочку пожилые отец с матерью назвали Марией (по-еврейски — «госпожа», «надежда»). А когда ей исполнилось три года, они, выполняя свой обет перед Богом, отвели малышку в Иерусалимский храм, где она воспитывалась до подросткового возраста. Девочка училась в монастыре, старательно изучала Святое Писание, была верующей и благочестивой отроковицей. Именно чистую душой и телом Деву Марию Всевышний избрал для важной миссии — стать Матерью Сына Божьего. Таким образом, Рождество Богородицы празднуется как день, когда Бог начал воплощать свои планы по спасению человечества от грехов.

Отмечать появление на свет Пречистой Девы Марии церковь начала с давних времен. Первое упоминание о празднике дошло до нас с IV столетия, когда равноапостольная Елена построила храм в честь рождения Божьей Матери.

Традиции

Что можно делать в праздник

В Украине Второй Пречистой с трепетом ждали женщины. В этот день они просили Богородицу оберегать их семью от всех бед и молили Господа даровать родным душевное и телесное здоровье на многие лета. Считалось, что в день своего рождения Дева Мария обязательно ответит на молитву и выполнит всё, о чем ее просят.

Бездетные женщины на Рождество Богородицы заказывали в церкви особый молебен и устраивали дома для бедных людей, сирот и вдов обед, прося помолиться «за майбутніх дітей».

А женщины, ждавшие первенца, в праздничный день, надев богатый венок и гирлянду из цветов, поднимались на «дівич-гору», чтобы помолиться Божьей Матери и окончательно попрощаться с девичьим веночком — символом беззаботной жизни.

Особые молитвы на Рождество Богородицы женщины произносили за своих не появившихся на свет детей. При этом просили всех святых дать деткам имена и окрестить их души, чтобы иметь возможность молиться за них согласно церковной традиции: «Анно Пророчице, наречи іменами моїх ненароджених на світ немовлят! Іване Хрестителю, охрести моїх убитих у лоні дітей! Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь».

А еще на Пречистую второй раз встречают осень. В старину женщины пекли каравай или особый хлеб, который украшали сверху буквами Р и Б (Рождество Богородицы). Прихватив с собой выпечку и другую снедь, шли к реке или озеру и устраивали там своеобразный пикник. Водили хороводы вокруг самой пожилой приятельницы, угощали друг друга свежеиспеченным хлебом и желали богатого урожая в следующем году.

Девушки на выданье на Рождество Богородицы заготавливали калину. Отламывая тяжелые кисти, складывали их в корзины со словами: «Як вип’єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий».

Чего нельзя делать в этот день

Запреты праздника касаются в основном домашних дел. На Вторую Пречистую нельзя заниматься уборкой, стирать, гладить, шить. Блюда для праздничного стола лучше приготовить заранее. Кроме того, наши предки на Рождество Богородицы не выходили работать в поле.

Что можно приготовить на обед

Поскольку в нынешнем году праздник пришелся на субботу, можно не придерживаться постного меню. В этот день на стол традиционно подают борщ со свининой, запеченное мясо, голубцы, вареники или пироги с творогом, яблоками и сливами. Также можно выпить немного вина.

Приметы праздника Со Второй Пречистой осень полностью вступает в свои права, с этого дня часто бывает дождливая погода, холодает: «Друга Пречиста дощем поливає». «Прийшла Перша Пречиста — одягнула природа намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комара нечиста», — говорили в народе, имея в виду, что комары перестают донимать именно после этого праздника. Ясный день на Рождество Богородицы обещает теплую погоду до конца октября. Если утром в праздник пошел дождь, то будет лить еще 40 дней, а зима выдастся холодной.

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