Олимпийская чемпионка и преследователь Насти Каменских: кто выйдет на сцену «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 21 сентября, состоится второй выпуск десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). (О первом эфире читайте здесь.) На этот раз зрителей и судей проекта поразит появление на сцене знаменитой украинской спортсменки — олимпийской чемпионки Ирины Мерлени.

— Рада, что все мои мечты в спорте осуществились, но я всегда любила музыку, мне нравилось петь, на соревнования я брала с собой плеер, — призналась Ирина. — Перед борьбой, перед схваткой, вставляла в уши наушники, слушала музыку, чтобы себя настроить, чтобы снять страх и хорошо и уверенно бороться. Давно мечтала поучаствовать в «Х-факторе» и спеть именно на этой сцене.

На сцене «Х-фактора» выступят и другие интересные люди: девушка, которая утверждает, что она лучше, чем Beyonce, героиня клипа группы KAZKA и уличный музыкант, которого считают украинским Куртом Кобейном. Особенно заинтригует своим появлением один из участников, который, по словам судьи Насти Каменских, делал для нее все, о чем она просила.

На этот раз за судейским столом появятся: Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и мировая звезда Алессандро Сафина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о съемках и закулисье 10 сезона Х-фактора. Так, одного из участников Настя Каменских заставила раздеться догола.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter