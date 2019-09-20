Московский суд отменил арест Павлу Устинову

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Московский суд отменил арест актеру Павлу Устинову, которого ранее приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Судья удовлетворил ходатайство прокурора. При рассмотрении дела была учтена положительная характеристика Павла от Росгвардии, где он раньше служил, а также поручительство известного артиста Константина Райкина.

Сегодня 24-летний Устинов вышел из СИЗО. Он будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу. Затем последует апелляция.

Напомним, актера арестовали 3 августа во время несанкционированного митинга в Москве. 16 сентября суд вынес приговор — 3, 5 года тюрьмы за то, что Устинов якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии при задержании. На видео, которое суд не стал приобщать к делу, видно, как Устинов стоял у метро, стражи порядка сбили его с ног и избивали дубинками.

На защиту актера стали многие российские звезды, коллеги Устинова. Они активно высказывались в сети, называя приговор «вопиющим беспределом» и требуя пересмотра дела. Также устроили пикет у здания Офиса президента РФ.

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