- 16:56 Украинская делегация в ПАСЕ получила главу
- 16:48 Украина начала строительство новых пропускных пунктов на админгранице с аннексированным Крымом
- 16:43 Где смотреть онлайн «Ворскла» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
- 16:34 Зеленский утвердил отсрочку наказания за нерастаможку "евроблях"
- 16:33 MARUV разозлила сеть выступлением в московском метро
- 16:26 "Вы не представляете, как орал горящий ребенок": на турецком курорте кулинарное шоу превратилось в ад для российских туристов
- 16:17 Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником
- 16:09 В известной киевской гимназии запретили кормить детей: что произошло
- 15:59 "Они уже платят нам за воду": у Зеленского рассказали, когда в Донецке появятся украинские товары
- 15:54 После поездки Хрущева в Америку в СССР появились автоматы с газировкой и столовые самообслуживания
- 15:33 «К звездам» с Брэдом Питтом и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 15:32 Капитуляция перед Путиным: Пристайко объяснил ситуацию с "формулой Штайнмайера"
В Киеве восстановят движение по мосту возле "Семьи Сосниных": как теперь будет ездить транспорт
В субботу, 21 сентября, в Киеве на путепроводе на Борщаговке, где накануне упал (к счастью, без трагических последствий) строительный кран, восстановят движение автотранспорта.
Как сообщают в Киевавтодоре, для движения транспортных средств откроют одну полосу в направлении центра, а в обратном направлении — две полосы.
«В течение недели будут демонтированы два временных трамвайных переезда, трамвайное полотно на путепроводе соединят с тем, которое находится за его пределами. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая», — обещают в Киевавтодоре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с капремонтом путепровода движение скоростных трамваев № № 1 и 3 было временно приостановлено в июне этого года, для пассажиров запустили альтернативные марштуры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...