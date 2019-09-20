Общество и люди

В Киеве восстановят движение по мосту возле "Семьи Сосниных": как теперь будет ездить транспорт

В субботу, 21 сентября, в Киеве на путепроводе на Борщаговке, где накануне упал (к счастью, без трагических последствий) строительный кран, восстановят движение автотранспорта.

Как сообщают в Киевавтодоре, для движения транспортных средств откроют одну полосу в направлении центра, а в обратном направлении — две полосы.

«В течение недели будут демонтированы два временных трамвайных переезда, трамвайное полотно на путепроводе соединят с тем, которое находится за его пределами. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая», — обещают в Киевавтодоре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с капремонтом путепровода движение скоростных трамваев № № 1 и 3 было временно приостановлено в июне этого года, для пассажиров запустили альтернативные марштуры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter