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Скандальный боевик Прилепин вдруг заговорил о перевороте против Путина
Российский писатель и сторонник «ДНР» Захар Прилепин, который открыто хвастался убийством украинцев на Донбассе, вдруг обеспокоился возможным свержением Путина.
Бывший боевик в статье для одного из российских сайтов отметил, что настроения в России приближают совершение переворота.
Признаки революционной ситуации Прилепин увидел в реакции общественности на арест актера Павла Устинова, которому дали три с половиной года колонии за якобы вывих плеча ОМОНовцу во время протестов в Москве.
«Власть, которая могла бы опереться на большинство, своего собственного народа опасается. Поэтому реальной политической силы, представляющей большинство, — нет. Есть клубы миллионеров по интересам, выдающих себя за политиков, радеющих о народе. В этой ситуации активному меньшинству — все карты в руки. И меньшинство отрабатывает технологии перехвата власти в собственных целях», — написал он.
По мнению писателя, около 10−15 процентов населения — «кремлевские игроки», часть силовиков, радикальная либеральная интеллигенция, молодежь, культурная и финансовая элита хотят переворота. И шансов для этого все больше.
«Публичных людей, которые в состоянии на хоровое „Доколе?!“ — сказать: „Идите вы на *** со своим б***** Майданом“, — все меньше», — пишет Прилепин.
А по мнению российского писателя-сатирика и оппозиционера Виктора Шендеровича, в РФ уже произошел переворот: полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию.
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