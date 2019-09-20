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- 20.09 21:43 Обойдутся своими силами: родственники Заворотнюк отказались от помощи сторонних врачей
Обойдутся своими силами: родственники Заворотнюк отказались от помощи сторонних врачей
Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется со злокачественной опухолью, отказались от внешних консультантов по ее заболеванию.
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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что частная клиника, где лечится актриса, разрешает привлекать сторонних врачей.
После публикаций в СМИ многие больницы и научные центры предложили свою помощь в лечении актрисы.
Но руководство клиники отказало им после совещания с родственниками актрисы. Лечение актрисы организуют своими силами.
Отметим, что сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении клиники, которая не специализируется на онкологических заболеваниях. Ее состояние оценивается как тяжелое. В эту больницу актриса обратилась за паллиативной помощью.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!