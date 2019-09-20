Заворотнюк в частной клинике лечат бесплатно: названа причина

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака мозга, получает бесплатную медицинскую помощь в одной из лучших частных больниц Москвы.

Как пишут российские СМИ, семья актрисы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».

Помогли сэкономить на лечении друзья Заворотнюк — они сумели привязать ее по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы.

По данным СМИ, актриса уже прошла курсы лучевой терапии за счет полиса.

Отметим, что у семьи Заворотнюк достаточно влиятельные друзья. Муж актрисы Петр Чернышев сотрудничает и дружит с Татьяной Навкой — женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Кстати, сама Навка уже заявила, что Чернышев не будет покидать выступления в ее ледовых шоу из-за болезни жены.

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