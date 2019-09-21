Происшествия

В Украине достаточно жёстко относятся к тем водителям, которые неправильно паркуются. Как показывает практика, за свою провинность они могут «получить» мусор на капот, разрисованный кузов и даже порцию монтажной пены в дверные проёмы или выхлоп. Об этом пишет издание «Автоцентр».

Последнее недавно почувствовал на себе один из автомобилистов Николаева.

Так, владелец Subaru Forester припарковал свою машину на тротуаре возле одного из жилых домов. Кого-то из местных жителей, судя по всему, возмутил этот факт и он решил проучить автохама, залив монтажную пену в выхлопную трубу.

Фотографию, на которой запечатлен «акт возмездия», николаевцы активно обсуждают в соцсестях, причем многие уверены, что неизвестный мститель все правильно сделал.

В то же время издание отмечает, что поступок жителей города был не совсем корректен: оказывается, согласно ПДД Украины авто разрешается парковать на тротуаре, если для прохода пешеходов остается не менее 2 м.

«На снимке мы же чётко видим, что расстояние между машиной стеной дома явно превышает это минимально допустимое значение», — говорится в статье.

Очевидно, автор не обращает внимание на тот факт, что оставлять машину на тротуаре, а не на парковке — тоже, как бы, не совсем правильно, и создает неудобства для пешеходов.

Напомним, что подобные поступки обнаглевших «автолюбителей» все чаще вызывают возмущение украинцев. Так, недавно в Киеве зафиксировали еще одного наглого водителя, который припарковал свой автомобиль прямо у входа на фуникулер. В комментариях пользователи указали, что нужно было перевернуть машину, ведь только так «у хозяина авто будет время понять причину и попытался измениться. Обычно, 3−4 человека спокойно переворачивают любую машину».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сеть возмутило видео того, как в Киеве автохам не пропускал скорую со спецсигналом.

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