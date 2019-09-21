Происшествия

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал видео того, как бывший военный Алексей Белько, который устроил инцидент со стрельбой на Мосту метро в Киеве, сбивает полицейский дрон. Запись появилась на странице Шевченко в Facebook.

При этом полицейский напомнил, что Белько три года (с 2014 по 2017) прослужил в АТО снайпером 8 полка специального назначения.

По словам Шевченко, бывший военный стрелял по двум полицейским дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort.

Один из беспилотников, стоимость которого достигает несколько десятков тысяч гривен, упал в Днепр сразу после первого выстрела.

Напомним, что вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро якобы из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Злоумышленником оказался Алексей Белько — бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.

В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку. Также он отрицает, что угрожал подрывом моста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Днепровский районный суд Киева выбрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько. По решению Фемиды мужчину взяли под стражу на 60 дней. Вместе с тем предусмотрена альтернатива внесения залога в сумме 286 тысяч гривен. Обвинение квалифицировало его действия по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва») и части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета»). В случае внесения залога, Белько должен являться на вызовы прокурора и суда, не отлучаться от места жительства, сообщать о смене места проживания, а также пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

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