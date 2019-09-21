Украина

У Трампа определились с точной датой встречи с Зеленским и перечнем вопросов для обсуждения

Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 25 сентября. Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, пишет The Hill.

На вопрос о планах двусторонней встречи, высший чиновник администрации заявил в пятницу, что Трамп намерен поздравить Зеленского с победой на выборах и его усилиями по реформированию коррупции в Украине.

Чиновник также заявил, что два лидера обсудят другие сферы сотрудничества, включая энергетику, торговлю и дальнейшие реформы экономики Украины. Кроме того, Трамп планирует поднять вопрос «китайской хищнической экономической деятельности» против интеллектуальной собственности Украины.

«По словам чиновников, Трамп планирует встретиться с Зеленским, а также с премьер-министром Японии Синцо Абэ в среду», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Белый дом не называл точной даты встречи Зеленского и Трампа, говорилось лишь только о том, что встреча запланирована на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН. Подготовка к переговорам обсуждалась в телефонном режиме между Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом.

Так как на следующей неделе в штаб-квартире ООН пройдут несколько мероприятий международного уровня, где теоретически может состояться диалог двух политических лидеров. Так, на 24−35 сентября запланирован форум по устойчивому развитию, а на 26 сентября назначены переговоры и совещания о финансировании развития и о ликвидации ядерного оружия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 июля президент США в телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Тогда же собеседники договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита президента Украины в США.

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