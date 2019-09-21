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Шоу-бизнес

Ирина Шейк уже не та: модель упала, исполняя шутливый эротический танец (видео)

6:55 21 сентября 2019 704
Ирина Шейк
Инф. «ФАКТОВ»

После модного показа в Лондоне знаменитая супермодель Ирина Шейк решила немного подурачиться в гостиничном номере вместе со своей приятельницей Надеждой Савковой. Об этом пишет WomanHit.

В частности, 34-летняя Шейк устроила на пару со своей подругой устроила зажигательное шоу, станцевав весьма горячий танец в стиле тверк.

В какой-то момент модель захотела показать насколько виртуозно она умеет двигать своей пятой точкой, но не удержала равновесие и … рухнула на пол. Правда такой маленький прокол совершенно не смутил красотку, а привел лишь в взрыву смеха.

А в следующий момент роль весельчака захотела на себя примерить уже Надежда Савкова. Манекенщица решила сплясать на кровати, одев себе на голову туфлю… В итоге очередной танец этого вечера закончился безудержным весельем двух подруг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от prettycarillo (@prettycarillo)

Издание отмечает, что подобные выходки для Ирины уже давно не являются чем-то экстравагантным. Так однажды модель умудрилась продефилировать по улице в одних стрингах и капроновых колготках, чем просто шокировала некоторых подписчиков. Видео оказалось настолько популярным, что буквально за несколько часов собрало полтора миллиона просмотров. Возможно, такое провокационное поведение связано с тем, что не так давно Ирина рассталась с отцом своей дочери — знаменитым актером Брэдли Купером.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября Ирина Шейк снялась обнаженной в новой рекламе американского модного бренда Calvin Klein. На черно-белых кадрах она расположилась полностью обнаженной на стуле в студии, а из одежды на ней только аксессуары: массивные серьги-кольца и сумки, которые меняются в течение ролика.

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