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Украина

Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре

8:42 21 сентября 2019 4482
Киев
Инф. «ФАКТОВ»

В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, погода будет разной во всех регионах страны.

В южной части сохранится тепло, температура днем будет достигать отметки плюс 22 градуса. Вместе с тем, на севере столбики термометров будут колебаться в пределах всего 5—7 выше нуля.

По словам синоптика, октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

Он также прогнозирует, что и последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.

Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам британских метеорологов, зима в этом году будет самой холодной за последние тридцать лет.

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