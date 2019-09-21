- 11:39 Наслаждаюсь каждым моментом: актер из фильма «Назад в будущее» прогулялся по Киеву
- 11:33 В Украине хотят ужесточить проверки получателей субсидий: что об этом известно
- 11:13 В Москве провокаторы сорвали спектакль о войне на Донбассе и процессе над Сенцовым
- 11:01 Зеленский в зале, Кошевой ведущий и новый тренер: полное видео Летнего кубка «Лиги Смеха»
- 10:25 Автоледи протаранила протестующих в Одессе: видео с места происшествия
- 10:11 Трампа заподозрили в давлении на Зеленского: детали скандала
- 10:02 Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер
- 09:33 Доллар по 20: озвучен неожиданный прогноз курса валют в Украине
- 09:06 Не смог приземлиться: в Одессе произошло ЧП с пассажирским самолетом
- 08:42 Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре
- 08:31 Весь тираж суперкаров lamborghini Sián, стоивших 2,5 млн долларов, раскупили за считаные часы
- 08:20 Продвинулись на полтора километра: стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе
Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре
В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, погода будет разной во всех регионах страны.
В южной части сохранится тепло, температура днем будет достигать отметки плюс 22 градуса. Вместе с тем, на севере столбики термометров будут колебаться в пределах всего 5—7 выше нуля.
По словам синоптика, октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.
Он также прогнозирует, что и последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.
Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам британских метеорологов, зима в этом году будет самой холодной за последние тридцать лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...