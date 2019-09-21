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Не смог приземлиться: в Одессе произошло ЧП с пассажирским самолетом
В пятницу, 20 сентября, пассажирский самолет польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в аэропорту Одессы. Ранее сообщалось о задержках рейсов в аэропорту «Борисполь».
Как пишет «Думская», рейс LO767 из Варшавы должен прибыть по расписанию в 14:05. Но над Одессой самолет 40 минут находился на высоте 1200 метров и не смог приземлится. Затем польские пилоты направили борт в аэропорт «Борисполь», где он и приземлился.
По данным издания, причиной такой нештатной ситуации стали изменения, введенные с 19 сентября в связи со строительством новой рулежной дорожки РД-А5.
В одесском аэропорту из-за ремонтных работ на 350 метров укоротили одну из взлетно-посадочных полос. Сильный ветер, который был в Одессе, мог помешать пилотам сделать посадку самолета в штатном режиме. Поэтому они не стали рисковать и решили уйти на запасной аэродром в Борисполь.
Издание также сообщает, что вечерний рейс из Варшавы польского национального перевозчика также отменили. Скорее всего, по той же причине — направление ветра не соответствует посадочному курсу.
Как сообщали «ФАКТЫ», не только ремонтные работы и плохая погода становятся причинами нештатных ситуаций с самолетами. Часто проблемы со взлетом и посадкой происходят из-за животных и птиц. Так, в Кривом Роге в аэропорту пришлось отложить рейс в Анталию из-за птицы. А в Черновцах на взлетно-посадочную полосу выбежало животное.
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