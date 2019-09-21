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В польской больнице умер украинский военный: в сети показали фото героя
В пятницу, 20 сентября, в Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом говорится на странице 53-й ОМБр в Facebook.
Николай Гладий служил в 53-й отдельной механизированной бригаде, защищал Украину на Донбассе.
Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет. О его смерти сообщили в украинском консульстве в Польше.
Гладий родился в 1973 году в селе Долгий Войнилов Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти на Донбассе бойца из Тернопольской области Михаила Цимбалистого. А также о гибели в зоне ООС «айдаровца» Владислава Роя.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..