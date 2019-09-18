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Навсегда 25: стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 17 сентября (фото)
Во вторник, 17 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец подразделения «Айдар» Владислав Рой. Об этом говорится на странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар» в Facebook.
Сообщается, что «айдаровец» родом из Запорожья, ему 25 лет. Погиб, получив смертельное ранение в результате обстрелов боевиков.
«17 сентября 2019 при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!», — пишут «айдаровцы».
В общем, в течение 17 сентября в районе ООС на востоке Украины враг совершил 11 прицельных обстрелов наших позиций. Под вражеским огнем находились позиции ВСУ в районах Новотроицкого, Железного, Новотошковского, Водяного, Павлополя, Лебединского, Новолуганского и Луганского.
Напомним, 15 сентября на Донбассе погиб боец из Тернопольской области, уроженец села Увисла Михаил Цимбалистый. 13 сентября в зоне ООС снова были потери — один боец ВСУ погиб, 8 украинских защитников были ранены.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.