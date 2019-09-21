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В России помпезно открыли новые окна в детском саду: в сети волна смеха

13:39 21 сентября 2019 708
открытие окон
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Айкино (Республика Коми, Россия) торжественно открыли пластиковые окна и балконные двери в детсаду. Фото в Twitter опубликовал ресурс «Лентач».

Мероприятие прошло с радостными улыбками и перерезанием ленточек. Собрался весь персонал садика и дети.

Под постом появилось много язвительных комментариев.

Напомним, на днях в Тверской области РФ, в селе Горицы торжественно открыли мусорную площадку. Мероприятие состоялось благодаря программе поддержки местных инициатив. А в марте этого года в столице Дагестана Махачкале (Россия) также состоялось «торжественное» открытие новой мусорки. Там жители города привели с собой детей с шариками и делали селфи на фоне нового объекта.

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