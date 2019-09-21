Политика

Пропустили почти все голосования: в новой Раде насчитали 17 нардепов-прогульщиков

С начала работы Верховной Рады IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

По данным комитета, 14 из них — представители фракции «Оппозиционной платформы- За жизнь», два — из депутатской группы «За будущее», а один — из «Батьківщини».

Почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Все эти народные избранники, по данным КИУ, как правило, присутствовали на заседаниях Рады, но не голосовали.

В КИУ также уточняют, что среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях следующие: Давид Арахамия («Слуга народа» — 79%), Юлия Тимошенко («Батьківщина» — 23%), Артур Герасимов («Европейская солидарность» — 68%), Ирина Геращенко («ЕС» — 53%), Сергей Рахманин («Голос» — 56%), Виктор Бондарь («За будущее» — 28%), Тарас Батенко («За будущее» — 58%).

Отметим, в августе-сентябре было проведено 15 пленарных заседаний Рады, на которых прошло 548 голосований.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала идею о лишении зарплаты депутатов-прогульщиков. Законопроект № 1035−2 принят за основу 288 голосами. Кроме того, депутатов будут лишать мандатов за кнопкодавство.

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