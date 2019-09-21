Человек-паук и Дейенерис: в Киев съехались герои знаменитых фильмов (фото)

Культура и искусство

В столице Украины проходит международный фестиваль поп-культуры Comic Con. На площади 30 000 квадратных метров Арт-завода Платформа разместились всевозможные площадки для тех, кто любит комиксы, анимацию, видеоигры и представляет себя супергероями из популярных блокбастеров.

Очередь на вход в занятое фестивалем пространство начала образовываться еще за два часа до его открытия. Многие поклонники поп-культуры уже пришли в костюмах своих любимых персонажей из видеоигр, комиксов и аниме. По фесту прогуливались Человек-паук, Тор и Дейенерис с драконом.

- Я сшила свой первый костюм в 2008 году, — рассказала «ФАКТАМ» Анна — участница фестиваля из Минска. — Я делала его три года. Признаюсь, несмотря на массивный внешний вид, он весит всего пять килограмм. Я специально выбрала такой материал, в котором мне будет удобно двигаться. Его дизайн — это из игры «Лига легенд», где много персонажей. Я — Шивана-чемпион. Признаюсь, у меня был выбор, куда лететь на фестиваль — в Литву или Украину. Я выбрала Киев, могу сказать, что здесь один из лучших ComicConна всем постсоветском пространстве.

*Участница фестиваля из Минска Анна

В этом году звездными гостями феста стали голливудские актеры Дэнни Трехо («Мачете») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). Трехо прилетел в Киев за два дня до феста и успел прогуляться по центру, посетить рестораны украинской кухни и раздать автографы. Кристофер Ллойд прилетел в Киев с супругой и отказался от всех интервью, попросив сделать ему экскурсию по самым знаменитым соборам столицы.

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