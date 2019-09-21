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Шоу-бизнес

Родственники Заворотнюк не могут выйти из больницы: названа причина

22:30 21 сентября 2019 4132
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга, не могут выйти из больницы.

Об этом в эфире одного из российских телеканалов рассказал друг Анастасии Сергей Майоров.

Он еще раз напомнил, что Заворотнюк прооперировали (это вторая операция, первая была в Германии).

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал он.

Майоров добавил, что Потапова и муж Заворотнюк не выходят из больницы.

«Они не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа клиника просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Петя не выходит из палаты, Марина не выходит, вообще никто из палаты не выходит», — резюмировал Майоров.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали видео, на котором Петр Чернышев выходит из больницы. После этого поклонники актрисы стали дежурить под стенами учреждения.

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