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Родственники Заворотнюк не могут выйти из больницы: названа причина
Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга, не могут выйти из больницы.
Об этом в эфире одного из российских телеканалов рассказал друг Анастасии Сергей Майоров.
Он еще раз напомнил, что Заворотнюк прооперировали (это вторая операция, первая была в Германии).
«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал он.
Майоров добавил, что Потапова и муж Заворотнюк не выходят из больницы.
«Они не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа клиника просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Петя не выходит из палаты, Марина не выходит, вообще никто из палаты не выходит», — резюмировал Майоров.
Напомним, что ранее СМИ опубликовали видео, на котором Петр Чернышев выходит из больницы. После этого поклонники актрисы стали дежурить под стенами учреждения.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...