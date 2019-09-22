Вытаскивают сваи: росСМИ похвастались очередным «достижением» оккупантов на Крымском мосту

Украина

На Крымском мосту оккупанты начали вытаскивать сваи. Временные опоры были установлены на период возведения железнодорожной части моста.

Рабочие жалуются в российских СМИ, что работы по извлечению свай приходится выполнять под водой, в полной темноте и при сильном, постоянно меняющемся течении. Несмотря на спешку, водолазы и мостоотряд успели выполнить только половину необходимого объема работ по расчистке акватории.

Напомним, первые поезда по мосту оккупанты решили пустить в декабре 2019 года. Специалисты по мостосооружению предупреждают об опасностях прохождения по опорам многотонного состава. Процесс проседания моста не прекращается и под давлением может ускориться.

Тем временем работы на мосту уже привели к ряду несчастных случаев. Последний зафиксирован 13 сентября: обрушился железнодорожный тоннель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter