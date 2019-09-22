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- 10:40 Вытаскивают сваи: росСМИ похвастались очередным «достижением» оккупантов на Крымском мосту
Вытаскивают сваи: росСМИ похвастались очередным «достижением» оккупантов на Крымском мосту
На Крымском мосту оккупанты начали вытаскивать сваи. Временные опоры были установлены на период возведения железнодорожной части моста.
Рабочие жалуются в российских СМИ, что работы по извлечению свай приходится выполнять под водой, в полной темноте и при сильном, постоянно меняющемся течении. Несмотря на спешку, водолазы и мостоотряд успели выполнить только половину необходимого объема работ по расчистке акватории.
Напомним, первые поезда по мосту оккупанты решили пустить в декабре 2019 года. Специалисты по мостосооружению предупреждают об опасностях прохождения по опорам многотонного состава. Процесс проседания моста не прекращается и под давлением может ускориться.
Тем временем работы на мосту уже привели к ряду несчастных случаев. Последний зафиксирован 13 сентября: обрушился железнодорожный тоннель.
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