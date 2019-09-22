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На Донбассе обнаружили тайник с боеприпасами боевиков (фото)
В Луганской области полиция и СБУ обнаружили тайник боевиков «ЛНР». Террористы спрятали оружие и боеприпасы возле заброшенной шахты в городе Приволье. Тайник, судя по всему, был оборудован еще в тот период, когда территория контролировалась боевиками.
Боеприпасы были спрятаны в ящике, присыпаны землей и забросаны хламом. На тайник правоохранители наткнулись, отрабатывая оперативную информацию в районе шахты.
Из тайника были извлечены два гранатомета, минометная мина 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, 30 подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запала и около 1500 патронов.
Напомним, недавно в Луганской области был задержан боевика «ЛНР», который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. Также был задержан бывший наемник, помогавший перегонять военную технику из России.
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