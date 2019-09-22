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Мир

Шойгу сделал громкое заявление о войне с Украиной

13:08 22 сентября 2019 136
шойгу
Инф. «ФАКТОВ»

На шестом году военных действий на Донбассе Россия все еще пытается доказать, что не является стороной конфликта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лицемерно заявляет, что столкновение между украинской и российской армиями — «это сумасшедший сюжет», а «братские народы» будут жить в мире.

Также Шойгу выражает пожелание, чтобы Украина обуздала «свои экстремистов». «Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить горячие головы… Когда-то экстремистов все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — заявил российский министр в интервью MK.ru.

Шойгу утверждает, что и сам имеет украинские корни, а потому украинцы для него — братский народ. «Абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве», — заявил он.

Напомним, ранее Шойгу заявлял, что уже в скором времени Россия начнет воевать по-новому, по-современному. Согласно соцопросам, глава минобороны РФ в рейтинге доверия россиян занимает второе место, сразу после Путина.

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