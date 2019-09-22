Шойгу сделал громкое заявление о войне с Украиной

Мир

На шестом году военных действий на Донбассе Россия все еще пытается доказать, что не является стороной конфликта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лицемерно заявляет, что столкновение между украинской и российской армиями — «это сумасшедший сюжет», а «братские народы» будут жить в мире.

Также Шойгу выражает пожелание, чтобы Украина обуздала «свои экстремистов». «Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить горячие головы… Когда-то экстремистов все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — заявил российский министр в интервью MK.ru.

Шойгу утверждает, что и сам имеет украинские корни, а потому украинцы для него — братский народ. «Абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве», — заявил он.

Напомним, ранее Шойгу заявлял, что уже в скором времени Россия начнет воевать по-новому, по-современному. Согласно соцопросам, глава минобороны РФ в рейтинге доверия россиян занимает второе место, сразу после Путина.

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