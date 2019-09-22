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Боевики «ЛНР» отличились новой дерзостью на линии разграничения в Станице Луганской (видео)
После отвода Украиной сил от линии разграничения в Станице Луганской боевики демонстративно вывесили свои флаги на мосту через Северский Донец. Более того, на украинском берегу реки появились люди в российской военной форме и неприкрыто угрожают журналистам.
Как сообщает ТСН, общение с людьми в форме происходило на повышенных тонах. Те утверждали, что «украинский флаг убивает», а выехавшие с оккупированных территорий люди «бросили свою родину».
Местные жители по-разному оценивают жизнь на оккупированных территориях. Некоторые говорят, что жить можно, если получать украинскую пенсию. Другие же говорят, что в оккупации межденно вымирают, учитывая отсутствие работы, дорог и условий для жизни.
Напомним, после того, как Украина выполнила свою часть соглашения о разведении сил в Станице Луганской, главари террористической «ЛНР» стали свободно пересекать линию разграничения, заходить на подконтрольную Украине территорию и объявлять ее своей. Так, в Станице Луганской видели знаковых фигур террористической «ЛНР» — Владислава Дейнего и Ольгу Кобцеву.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?