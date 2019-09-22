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Умер владелец сети отелей Hilton, дедушка Пэрис Хилтон (фото)
В Лос-Анджелесе (США) на 91-м году жизни скончался всемирно известный отельер Баррон Хилтон — сын основателя гостиничной империи Hilton.
Хилтон умер 19 сентября, но о его кончине сообщили только сегодня. Стивен Хилтон, сын Баррона и глава совета директоров Conrad N. Hilton Foundation, сообщил, что смерть наступила по естественным причинам.
Внучка отельера Пэрис Хилтон опубликовала семейные фото с дедом, сопровождая их трогательными комментариями. «Он был легендой, дальновидным, великолепным, красивым, добрым. Жил жизнью, полной достижений и приключений. Еще когда я была маленькой, я уважала его как бизнесмена. У меня был настолько невероятный наставник. Всегда хотела, чтобы он гордился мной. Наш последний разговор был несколько дней назад, я рассказала ему, как много он значил в моей жизни», — призналась Пэрис.
Жена Барррона Хилтона Мэрилин скончалась в 2004 году. У пары было восемь детей, 15 внуков (самые известные внучки — Пэрис Хилтон и Ники Хилтон-Ротшильд) и четверо правнуков.
Фото Paris Hilton/Twitter
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