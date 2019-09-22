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"Киборг" устроил интересную проверку маршрутчиков в Ровно (видео)
В Ровно бывший «киборг» Федор Мисюра решил навести привести к порядку водителей маршруток, которые начали демонстративно проезжать мимо остановок, на которых автобуса ожидают люди в военной форме. Напомним, в феврале 2018 года ветерана убили в очереди на маршрутку в Киеве.
Бывший военный, который в настоящее время является начальником управления инфраструктуры Ровенской областной администрации, лично проверил правдивость жалоб горожан. Когда большинство водителей автобусов проехали мимо, чиновник лично побеседовал с каждым, а также пообещал, что перевозчиков вскоре вызовут в областную администрацию, информирует UA: Рівне.
В сети появилось видео.
Напомним, на днях в Запорожье зверски избили 32-летнего ветерана АТО Николая Стельмаха, который вступился в магазине за девушку. В супермаркете бойца четыре раза ударили по голове битой за то, что он сделал замечание хулиганам, оскорбившим сотрудницу магазина. После этого он впал в кому.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…