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Дожди уйдут: синоптик рассказала, какой будет погода в понедельник
Понедельник, 23 сентября, в Украине ознаменуется сухой, а в некоторых регионах — еще и солнечной погодой. Напомним, Украина уже пережила первые осенние заморозки.
Тем не менее температура воздуха снизится до 12−17 градусов тепла, а на севере страны и на Харьковщине — до 10 градусов. Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее информации, теплее всего будет на западе и юге страны — там термометры покажут днем до 18−23 градусов.
Синоптическая карта Европы, 23 сентября
В Киеве осадков не ожидается, однако будет довольно прохладно — 13−14 градусов тепла.
Прогноз погоды на октябрь читайте в статье «ФАКТОВ» «Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре».
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