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Украина

Дожди уйдут: синоптик рассказала, какой будет погода в понедельник

16:44 22 сентября 2019 243
Лужи
Инф. «ФАКТОВ»

Понедельник, 23 сентября, в Украине ознаменуется сухой, а в некоторых регионах — еще и солнечной погодой. Напомним, Украина уже пережила первые осенние заморозки.

Тем не менее температура воздуха снизится до 12−17 градусов тепла, а на севере страны и на Харьковщине — до 10 градусов. Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, теплее всего будет на западе и юге страны — там термометры покажут днем до 18−23 градусов.

Синоптическая карта Европы, 23 сентября

В Киеве осадков не ожидается, однако будет довольно прохладно — 13−14 градусов тепла.

Прогноз погоды на октябрь читайте в статье «ФАКТОВ» «Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре».

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