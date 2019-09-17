Строят новые посты: военный рассказал о позициях боевиков возле моста в Станице Луганской

Украина

Боевики не выполняют договоренности по отводу сил и средств в районе Станицы Луганской. Более того, как свидетельствуют украинские разведчики, оккупапты не только не сняли свои наблюдательные пункты на линии соприкосновения, но и проводят активное строительство новых в лесопосадке в районе разрушенного моста.

По словам одного из военнослужащих 46-й бригады ВСУ, которая держит оборону на Луганщине, передвижения боевиков украинские военные ежедневно наблюдают в бинокль.

«Шутим между собой, что это же надо было — ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы», — цитирует военнослужащего ресурс «Повернись живим» в Facebook.

Напомним, на официальном канале Луганской областной государственной администрации в YouTube появилась LIVE-трансляция восстановления разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

В настоящее время под разрушенной частью моста начата планировка грунта и завезены плиты для фундамента. Также спасатели убрали лишние деревья и кустарники на обочине дороги.

Украинские военные завершили полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец в начале сентября. После этого к 6 сентября в населенном пункте исчезли украинские флаги. И только благодаря требованиям возмущенных украинских патриотов сине-желтые стяги снова вернули на улицы Станицы Луганской.

Открытие восстанавливаемого моста назначено на 27 ноября.



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