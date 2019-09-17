- 10:23 Депутаты от «Слуги народа»: СМИ назвали имена кандидатов на должность главы ЦИК
- 10:17 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:06 Болели ребра и посинела нога: Надежда Матвеева о колоссальных нагрузках в «Танцях з зірками»
- 10:04 Все тело в страшных пятнах: любовный скандал обезобразил Седокову
- 10:03 Пожар в доме Гонтаревой: в полиции назвали первые версии
- 10:01 Уплетает шашлык и запивает шампанским: Бари Алибасов нарушает предписания врачей
- 09:53 Строят новые посты: военный рассказал о позициях боевиков возле моста в Станице Луганской
- 09:47 Экс-модель и жена Билли Джоэла сломала руку во время репетиции «Танцев со звездами»: момент падения снят на видео
- 09:45 Сорвался с высоты 4-го этажа: в Киеве подросток едва не погиб из-за опасного "развлечения"
- 09:43 Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы: первые кадры на свободе
- 09:24 Швы на голове и трепанация черепа: появились новые данные о лечении Заворотнюк
- 09:18 Королева Елизавета закрыла бар в Букингемском дворце из-за пьянства персонала, но оставила банкомат
Строят новые посты: военный рассказал о позициях боевиков возле моста в Станице Луганской
Боевики не выполняют договоренности по отводу сил и средств в районе Станицы Луганской. Более того, как свидетельствуют украинские разведчики, оккупапты не только не сняли свои наблюдательные пункты на линии соприкосновения, но и проводят активное строительство новых в лесопосадке в районе разрушенного моста.
По словам одного из военнослужащих 46-й бригады ВСУ, которая держит оборону на Луганщине, передвижения боевиков украинские военные ежедневно наблюдают в бинокль.
«Шутим между собой, что это же надо было — ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы», — цитирует военнослужащего ресурс «Повернись живим» в Facebook.
Напомним, на официальном канале Луганской областной государственной администрации в YouTube появилась LIVE-трансляция восстановления разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.
В настоящее время под разрушенной частью моста начата планировка грунта и завезены плиты для фундамента. Также спасатели убрали лишние деревья и кустарники на обочине дороги.
Украинские военные завершили полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец в начале сентября. После этого к 6 сентября в населенном пункте исчезли украинские флаги. И только благодаря требованиям возмущенных украинских патриотов сине-желтые стяги снова вернули на улицы Станицы Луганской.
Открытие восстанавливаемого моста назначено на 27 ноября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!