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Стало известно, кто покинул пятый эфир "Танців з зірками"
Пятый эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») был посвящен годам, которые изменили жизни участников проекта. На паркет вышли 11 пар. На балконе участников поддерживала телеведущая Надежда Матвеева — именно она покинула шоу в прошлом эфире.
После выступлений, лидерами судейского голосования оказалась пара Даниеля Салема и Юли Сахневич. Они получили 28 баллов. Самые низкие баллы — 20 — достались парам Дзидзьо и Михаила Кукуюка.
— С каждым эфиром напряжение на проекте растет, — признался «ФАКТАМ» судья шоу Влад Яма. — Но тем интереснее наблюдать за нашими участниками.
Перед оглашением решения зрительского голосования, на паркете «Танцев» выступило знаменитое трио «Il Volo».
В зону риска попали пары Maruv и Джей, Дзидзьо и Яна Цыбульская. В шоу осталась пара Дзидзьо. Maruv оставила проект.
- Спасибо всей моей команде, которая помогала мне готовиться, — сказала Maruv, не скрывая слез. — Я с детства смотрела этот проект и хотела в него попасть. Спасибо, что вылетела. Тяжело совмещать гастроли и танцы. На самом деле, я такая выжатая…
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