«Загорелось» небо: на опустевшем курорте на Азове сняли красивейший закат (впечатляющие фото)

Украина

Пустующий осенью курортный Бердянск не выглядит серым и «будничным» — природа раскрасила его в немыслимые цвета, а пылающие багряные оттенки придают городу на побережье поистине немыслимую красоту, пишет IpNews.

«Бердянск буквально преобразился — огненное небо добавило осенних настроений, а +16 — окончательно разубедили купаться любого, кто надеялся освежиться», — говорится в сообщении.

Информационный ресурс публикует фото пользователя Facebook Tanya Cheremysina.

«Как дождливый вечер превращается в красивый закат» — подписала она свои снимки.

Синоптики, по информации издания, обещают курортам на Азовском море ещет две недели тепла, однако, такой закат (если верить приметам) — к ветру и похолоданию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в середине сентября побережье Азовского моря опустело. И если в центре Кирилловки еще есть отдыхающие, которые проводят здесь бархатный сезон, то на косах практически безлюдно. В то же время море радует своей чистотой и покоем. Прозрачные волны не спеша набегают на берег, кое-где стоят машины рыбаков, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса.

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