Смертельное ДТП в Житомирской области: полиция задержала подозреваемого

Происшествия

Полиция задержала водителя фуры с бензовозом, который спровоцировал смертельное ДТП в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

Мужчина был задержан после оказания ему медицинской помощи.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса.

По данным полиции, в момент ДТП 66-летний водитель автобуса остановился для устранения технической неисправности. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров. Большая часть из них в момент ДТП находилась на обочине дороги.

Оперативное фото полиции

Напомним, в результате ДТП 9 человек погибли, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

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