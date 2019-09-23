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Кличко устроил кадровые чистки в КГГА и взял в команду кризис-менеджера Бахматова
Мэр Киева Виталий Кличко, которого Кабмин хочет уволить с поста главы КГГА, в понедельник, 23 сентября, провел встречу с журналистами, на которой представил своего нового советника — управляющего партнера UNIT. City Максима Бахматова, который ранее был директором ВДНХ и вдохнул вторую жизнь в комплекс, превратив его в излюбленное место отдыха жителей столицы.
Во время представления Кличко подчеркнул, что на данный момент назначил Бахматова своим советником с широкими полномочиями. На новой должности он будет заниматься вопросами внедрения информационных технологий в процесс управления столицей. Кроме того, Бахматов будет принимать активное участие в разработке Генерального плана столицы, а так же в сферу его обязанностей будет входить привлечение новых инвестиций.
Бахматов во время выступления перед журналистами отметил, что сейчас для получения высоких должностей нужно иметь прошлое в КВН или Comedy Club, подчеркнул, что у него тоже есть такой опыт. Напомним, Максим Бахматов был соучредителем, продюсером и резидентом украинского Comedy Club.
Виталий Кличко на пресс-конференции также уточнил, что попросил двух своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об увольнении. Столичный градоначальник поблагодарил Давтяна и Спасибко за работу, отметив множество успешных реализованных объектов. В том числе речь идет о транспортной структуре города.
«Каждый из заместителей потратил много сил на реализацию проектов в Киеве. Столичная власть знает о проблемах и будет продолжать их решать. Ключевыми, например, являются строительство метро на Виноградарь, строительство дорог и развязок, решение проблемы парковок», — сказал Кличко.
«Я убежден, что нам нужна новая молодая сила, которая будет быстрее и эффективнее решать указанные проблемы», — добавил мэр.
Кличко не может назначить себе заместителей без согласования с Кабинетом министров.
Как известно, глава Офиса президента Андрей Богдан развязал открытую войну против Виталия Кличко. Команда Зеленского хочет ограничить полномочия Кличко, а в идеале провести досрочные выборы мэра. Против главы города Киева были задействованы отдельные медиа-ресурсы и телеканалы, которые неприкрыто занимаются дискредитацией действий столичной власти. Андрей Богдан недавно даже заявил, что сам может пойти на выборы мэра Киева.
Виталий Кличко в ответ потребовал распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы.
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