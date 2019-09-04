Политика

Это незаконно: Кличко прокомментировал свое увольнение с поста главы КГГА (видео)

Председатель Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко считает незаконным представление Кабинета министров о его увольнении с должности главы КГГА, инициированное ранее главой Офиса президента Андреем Богданом.

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути прямое президентское управление… То, что происходит, — незаконно», — заявил мэр на брифинге.

Киевский градоначальник считает решение Кабмина неконституционным и незаконным. Он считает, что уволить его с должности могут только киевляне.

В то же время Кличко отметил, что еще не видел официального документа правительства с согласованием его увольнения.

На вопрос о последующих действиях после решения правительства об увольнении и будет ли оспаривать его, Кличко сказал: «Однозначно будем защищать… Еще раз хочу сказать: мне персонально кресла и должности не нужны, должны быть принципиальные вещи, двоевластие в Киеве — это нехороший шаг».

Мэр Киева также заявил, что намерен участвовать в следующих местных выборах. По словам Кличко, у него есть возможность жить в любой стране мира.

«Я знаю, что такое европейские ценности и европейские стандарты жизни… И такие же стандарты я делаю в своем городе, потому что связываю с ним свое будущее… Я буду баллотироваться на следующих выборов, потому что много проектов я должен еще реализовать», — отметил он.

Отметим, Виталий Кличко является одновременно избранным городским головой Киева и назначенным главой Киевской госгорадминистрации.

Он считает планы разделить посты мэра и руководителя КГГА, «неконструктивными, недемократичными и противоречащими сути самоуправления».

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Виталий Кличко потерял контроль над столицей, а в КГГА есть так называемый институт смотрящих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин Владимира Гройсмана в свое время отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко.

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