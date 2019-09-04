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Это незаконно: Кличко прокомментировал свое увольнение с поста главы КГГА (видео)
Председатель Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко считает незаконным представление Кабинета министров о его увольнении с должности главы КГГА, инициированное ранее главой Офиса президента Андреем Богданом.
«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути прямое президентское управление… То, что происходит, — незаконно», — заявил мэр на брифинге.
Киевский градоначальник считает решение Кабмина неконституционным и незаконным. Он считает, что уволить его с должности могут только киевляне.
В то же время Кличко отметил, что еще не видел официального документа правительства с согласованием его увольнения.
На вопрос о последующих действиях после решения правительства об увольнении и будет ли оспаривать его, Кличко сказал: «Однозначно будем защищать… Еще раз хочу сказать: мне персонально кресла и должности не нужны, должны быть принципиальные вещи, двоевластие в Киеве — это нехороший шаг».
Мэр Киева также заявил, что намерен участвовать в следующих местных выборах. По словам Кличко, у него есть возможность жить в любой стране мира.
«Я знаю, что такое европейские ценности и европейские стандарты жизни… И такие же стандарты я делаю в своем городе, потому что связываю с ним свое будущее… Я буду баллотироваться на следующих выборов, потому что много проектов я должен еще реализовать», — отметил он.
Отметим, Виталий Кличко является одновременно избранным городским головой Киева и назначенным главой Киевской госгорадминистрации.
Он считает планы разделить посты мэра и руководителя КГГА, «неконструктивными, недемократичными и противоречащими сути самоуправления».
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Виталий Кличко потерял контроль над столицей, а в КГГА есть так называемый институт смотрящих.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин Владимира Гройсмана в свое время отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!